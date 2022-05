COC-avond in Veenendaal: ‘er kan meer gedaan worden’

on

Woensdag is in Veenendaal voor het eerst een COC-Café gehouden. De avond stond in het teken van ‘jezelf kunnen zijn’.

De avond werd gehouden in café The Circle op initiatief van de Veenendaalse D66-fractie en het COC, vond plaats in café The Circle.

Tijdens de avond werd onder meer besproken wat er in Veenendaal moet gebeuren om de acceptatie van LHBTI-Plussers te verbeteren.

‘Er valt het nodige te doen in Veenendaal. We zijn inmiddels een stad met duizenden LHBTI’ers’, aldus D66-fractievoorzitter Maud Veraar in het AD. ‘In maart hebben zeven politieke partijen het regenboogstembusakkoord getekend. Dat is fantastisch. Tot dusver hebben we vanuit de gemeente vooral acties gezien op zichtbaarheid en symboliek, zoals het hijsen van de regenboogvlag en het voornemen om een regenboogzebrapad aan te leggen.’

‘Dat zijn mooie manieren om het gesprek op te starten, maar wat ons betreft kan er nog veel meer gedaan worden. Hoe zorgen wij er samen voor dat die ene oom, die lerares of het buurkind dat masker kan afzetten en zich veilig genoeg voelt om helemaal zichzelf te zijn? Met deze avond gaan we een stapje verder en willen we echt wat in gang zetten in de gemeenschap.’

(Bron: AD, Facebook; foto: Facebook)

