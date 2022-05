SCP: Acceptatie van transgender personen blijft achter

on

Nederlanders zijn de afgelopen vijftien jaar positiever gaan denken over homo- en biseksualiteit, maar de acceptatie van transgender personen blijft achter. Ook ligt zichtbare intimiteit tussen mensen van gelijk geslacht ‘nog erg gevoelig’.

Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) naar de opvattingen van Nederlanders over LHBT’s.

De afgelopen vijftien jaar zijn opvattingen over homo- en biseksualiteit en seksuele diversiteit in diverse lagen van de bevolking zichtbaar positiever geworden. Dat is ook te zien bij groepen mensen die gemiddeld minder positief denken over LHBT’s, zoals ouderen en religieuze mensen.

Een minder groot deel van de Nederlanders is uitgesproken positief in hun opvattingen over transgender personen.

Bijna een op de tien Nederlanders zou het een probleem vinden als hun kind op school les zou krijgen van een transgender docent. En het deel met neutrale opvattingen – dus niet positief maar ook niet expliciet negatief – is relatief groot.

Uit het SCP-onderzoek komt verder naar voren dat de verschillen in opvattingen tussen bevolkingsgroepen – bijvoorbeeld jong en oud of niet en wel gelovig – over genderdiversiteit groter zijn dan die over homoseksualiteit.

Vanuit de LHBT-gemeenschap komen minder positieve signalen over hun (dagelijkse) ervaringen. En dat heeft invloed op hun mentale gezondheid en hun leefsituatie.

LHB-jongeren worden vaker gepest en hebben een minder goede band met leraren, klasgenoten en familieleden dan heteroseksuele scholieren.

Vergeleken met andere Europese landen is Nederland de afgelopen vijftien jaar positiever gaan denken over homo- en biseksualiteit. Alleen in IJsland zijn ze nog positiever over homo- en biseksualiteit.

Het onderzoek van het SCP richt zich alleen op opvattingen over lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders (LHBT) en niet op die over interseksuelen, queers en andere manieren waarop mensen hun gender of seksualiteit benoemen (IQ+). Dat komt omdat het SCP alleen onderzoeksdata beschikbaar had over LHBT.

(Bron SCP; foto: Iedereen mag zoenen protest 2018)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Nieuws