Kijktip: 2DOC Petite Fille

on

Al zolang ze zich kan herinneren, droomt de zevenjarige Sasha ervan een meisje te mogen zijn. Haar familie staat haar zonder aarzelen bij. Dat is anders in de buitenwereld.

Zo moet ze van de schoolleiding jongenskleren dragen en wordt ze op school anders behandeld dan haar klasgenoten. Voor Sasha is het soms moeilijk te begrijpen waarom ze niet simpelweg kan zijn wie ze is en kan dragen wat ze wil.

Sasha is geboren in het lichaam van een jongen. Thuis kan ze zichzelf zijn, maar op school en op balletles blijven ze haar behandelen als jongen. Petite Fille toont zowel de strijd van een gezin tegen hun vijandige omgeving als hun dagelijkse beslommeringen. We zien Sasha spelen, op balletles en tijdens haar therapiesessies op de genderpoli.

Met veel zorg schetst regisseur Sébastien Lifshitz een ontroerend portret. In Petite Fille geeft hij een kijk in het leven van een familie die vecht voor het geluk van hun dochter in een samenleving die vasthoudt aan traditionele ideeën over gender.

Bambi

In 2013 maakte regisseur Sébastien Lifshitz een film over Bambi, een van Frankrijks eerste transgenders (1935). Bambi vertelde de regisseur dat ze al vanaf haar 3-4 jaar diep van binnen voelde dat ze een meisje was. Wanneer het onderwerp transidentiteit ter sprake komt wordt het meestal gerelateerd aan de puberteit, het moment waarop het lichaam verandert. Bambi’s relaas opende de ogen van de regisseur voor het feit dat transidentiteit veel eerder speelt in het leven van een transpersoon.

Grand Prix

Lifshitz vertelt met Petite Fille het aangrijpende verhaal van een hedendaags kind dat deze identiteitsproblemen ervaart om meer aandacht te vragen voor deze problematiek. De documentaire ontving internationaal veel lof en werd in 2020 bekroond met de Grand Prix op het Filmfestival van Gent.

Uitzending donderdag 19 mei, 22:30 uur – NPO 2 Human en terug te zien via NPO Start

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Agenda