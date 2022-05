Coalitie Reimerswaal doet niet aan genderneutrale benadering

on

‘We gaan niet mee in de trend om alle inwoners genderneutraal te benaderen’. Dat staat te lezen in het concept-coalitieakkoord van het nieuwe college van Burgemeester en Wethouders van de Zeeuwse gemeente Reimerswaal.

‘We gaan respectvol om met diversiteit’, staat er verder in het akkoord, ‘ook verschillen tussen man en vrouw mogen er zijn.’

COC Zeeland en het Roze Netwerk van de Partij van de Arbeid spreken schande van het akkoord dat de SGP, Leefbaar Reimerswaal en Partij van de Arbeid afgelopen donderdag presenteerden. Het bewust negeren van het genderdebat en het afdoen als een ‘trend’ wordt door de organisaties als weinig respectvol ervaren.

‘Van de SGP kan je dit verwachten, maar dat de PvdA hiermee akkoord gaat? Ronduit schandalig!’, zegt voorzitter Ruud van Engelen van COC Zeeland.

Geloofwaardigheid

De PvdA heeft samen met de homo-organisaties het Zeeuwse regenboogakkoord ondertekend, waarbij de lokale overheden zich inzetten voor acceptatie van seksuele diversiteit in de samenleving. Voor Van Engelen heeft de PvdA met dit akkoord aan geloofwaardigheid ingeboet.

Genderbewust beleid is zeker geen trend maar juist een maatschappelijke ontwikkeling, benadrukt Emine Bozkurt van het landelijke Roze Netwerk van de PvdA. Bozkurt is daarom onaangenaam verrast door de passage in het Reimerswaalse coalitieakkoord, dat ze ‘cryptisch’ noemt. ‘Het is niet duidelijk wat Reimerswaal hiermee wil bereiken’, zegt ze. Bozkurt wil daarom met de lokale PvdA in Reimerswaal in gesprek.

Geen commentaar

De Reimerswaalse coalitie onthoudt zich van commentaar op de bewuste passage in het akkoord en gaat niet in op het protest van de belangenorganisaties. PvdA-voorman Kees Verburg wil niet inhoudelijk reageren; ook SGP-leider Maarten Both houdt zich op de vlakte. Beide lokale bewindspersonen benadrukken dat het om een conceptversie van het akkoord gaat, die de gemeenteraad woensdag 25 mei moet vaststellen.

Marien Weststrate van Leefbaar Reimerswaal zegt ieders overtuiging en levenswijze te respecteren, maar is tegenstander van een actief homo- en genderbeleid.

(Bron: Omroep Zeeland; foto: gemeentehuis Reimerswaal in Kruiningen Google Streetview)

