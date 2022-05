Campagne ‘Kan jij later OUD(T) en PROUD zijn?’ van start

on

Dinsdag 17 mei start de campagne ‘Kan jij later OUD(T) en PROUD zijn?’ om roze senioren bij te staan.

De campagne is een initiatief van Roze 50+, een samenwerkingsverband van de ouderenbond ANBO en het COC.

Roze 50+ zoekt vrijwilligers, die samen met woonzorg- en thuiszorg instellingen gaan werken aan een leefklimaat, waarin ook roze senioren zichzelf kunnen zijn.

‘Nog altijd zijn er veel oudere lhbt+’ers die niet volledig zichzelf zijn, omdat ze vrezen niet geaccepteerd te worden door mensen in hun omgeving of bijvoorbeeld een professionele hulpverlener, waarvan ze afhankelijk zijn’, aldus Roze 50+ in een toelichting.

(Bron en afbeelding: Roze 50+)

