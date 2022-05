Onderzoekers: verbod op homogenezing is vooral symbolisch

on

Een verbod op homogenezing heeft vooral een grote symbolische waarde. Dat schrijven onderzoekers in een rapport dat maandag naar de Tweede Kamer is gestuurd.

De onderzoekers schrijven dat handhaving van een verbod moeilijk is, maar dat het voor slachtoffers belangrijk kan zijn te weten dat de overheid achter hen staat.

Het kabinet had om een rapport gevraagd om helder te krijgen wat er gedaan kan worden om de zogenoemde conversietherapie tegen te gaan.

Conversietherapie is omstreden en worden als niet-wetenschappelijk gezien.

De onderzoekers wijzen erop dat conversietherapieën vooral in gesloten gemeenschappen worden gegeven, buiten het zicht van de overheid. Een verbod kan nog verder bijdragen aan dat probleem.

‘Aanbieders die gevoelig zijn voor complottheorieën en eindtijddenken’ kunnen zich dankzij een verbod nog verder afkeren van de overheid en zich meer terugtrekken. De experts pleiten dan ook vooral voor een ‘zachtere aanpak, die gericht is op een “verandering van binnenuit”’.

Reactie

Het kabinet wil in de zomer met een reactie op het onderzoek komen, schrijven de ministers Robbert Dijkgraaf (Onderwijs), Dilan Yesilgöz (Justitie) en Hanke Bruins Slot (Binnenlandse Zaken) in een brief aan de Tweede Kamer.

In februari kwamen D66 en VVD met een initiatiefwetsvoorstel om homogenezing strafbaar te maken. Het voorstel wordt gesteund door PvdA, GroenLinks, Partij voor de Dieren en de SP. Ook in de Eerste Kamer is een meerderheid voor het plan.

Als het aan de partijen ligt, moet het bestraft worden met een boete van maximaal 22.500 euro of een celstraf van een jaar.

De Kamer drong eerder al meerdere keren aan op een verbod, maar dat zag het kabinet niet zitten en wilde een nader onderzoek.

