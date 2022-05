Engelse profvoetballer Jake Daniels komt uit de kast

on

De 17-jarige profvoetballer Jake Daniels van de Engelse tweedeklasser Blackpool is in een verklaring op de website van zijn club openlijk uitgekomen voor zijn homoseksualiteit.

‘Ik weet al lang dat ik homo ben, nu ben ik er ook klaar voor om daar voor uit te komen’, zegt hij in de verklaring .

‘Dit voelt als het juiste moment om dit te vertellen. Dit is een stap voor mij, maar ik ben er klaar voor. Ik wil dat de mensen de echte Jake leren kennen, zodat ik volledig mezelf kan zijn’, schrijft Daniels.

Volgens Daniels rust er in het voetbal nog altijd een taboe op de seksuele geaardheid van voetballers. ‘Het is echt een mannetjeswereld. Ik ben me ervan bewust dat er mogelijk reacties zullen komen, sommige misschien homofoob. Ze mogen roepen wat ze willen, ik ga het me niet aantrekken’, zegt hij tegen Sky News

Jake Daniels is de tweede profvoetballer die vrijuit durft te praten over zin geaardheid. De Australische speler Josh Cavallo kwam vorig jaar uit de kast. Voor Daniels was Cavallo een inspiratiebron, net als atleten als Tom Daley.

In 2020 liet een Premier League-voetballer in een open brief weten dat hij homo is, maar die speler bleef anoniem, uit vrees voor zijn carrière.







