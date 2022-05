Homokoppels niet welkom in drie hotels voor WK voetbal Qatar

on

Drie hotels in Qatar willen homostellen geen kamer verhuren tijdens het WK-voetbal later dit jaar. Dat blijkt uit onderzoek van de Noorse omroep NRK, de Zweedse SVT en de Deense DR.

De voetbalbond FIFA had eerder gegarandeerd dat homostellen welkom zijn in het land waar homoseksualiteit verboden is en gestraft kan worden met een gevangenisstraf van maximaal zeven jaar.

Uit het onderzoek van de Scandinavische media blijkt dat in drie van de 69 hotels op de officiële lijst van door FIFA aanbevolen accommodaties homostellen niet welkom zijn.

Twintig hotels lieten weten dat homostellen wel een kamer kunnen boeken, zolang ze hun geaardheid maar niet tonen, 33 hotels zeggen geen enkel probleem te hebben met homo’s.

‘Conservatief land’

Het Qatarese Supreme Committee for Delivery & Legacy (SC) dat instaat voor de organisatie van het WK 2022 in Qatar, zegt in het een reactie dat Qatar een ‘conservatief land is.

‘We vragen mensen gewoon om onze culturele normen te respecteren , maar we benadrukken ook de sterke cultuur van respect voor individuele privacy die in heel Qatar bestaat’, zei het SC.

Het SC zegt ook actie te zullen ondernemen tegen hotels die zich weigeren aan die voorschriften te houden.

‘Volkomen onaanvaardbaar’

De Zweede en Noorse voetbalbond reageren afkeurend: ‘Het is natuurlijk volkomen onaanvaardbaar. Het laat maar weer eens zien dat het verkeerd is om een ​​kampioenschap te plaatsen in een land dat de grondrechten niet respecteert, zoals liefhebben wie je wilt’, zegt Håkan Sjöstrand, algemeen secretaris van de Zweedse voetbalbond.

‘Helaas is dit niet verwonderlijk. We weten dat homoseksualiteit verboden is in Qatar. Dit is natuurlijk onaanvaardbaar, en ook niet in lijn met wat het Qatarese Supreme Committee heeft beloofd, aldus Lise Klaveness, voorzitter van de Noorse voetbalbond.

Het WK voetbal in Qatar is van 21 november tot en met 18 december.

(Bron: DR)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Nieuws