Drie Pubquizen in even zovele kroegen: vrijdagavond 13 mei gaat het gebeuren. De quizen zijn een initiatief van het jarige COC in Zwolle dat het 45 jarig bestaan viert.

‘Waar vonden de eerste COC dansavonden plaats? Wie won in 1974 het songfestival?’ Dat, en nog veel meer, komt aan bod in de COC Pubquizen.

Je moet je van te voren wel even aanmelden. Je kunt je aanmelden met een heel team, maar ook alleen.

