België ook naar finale Eurovisie Songfestival

Nadat S10 afgelopen dinsdag voor Nederland de finale van het 66ste Eurovisie Songfestival wist te bereiken, hebben ook onze Zuiderburen zich weten te kwalificeren, dankzij Jérémie Makiese en zijn lied “Miss You”. Waar Nederland moest wachten tot de laatste envelop, werden de Belgen al als eerste genoemd.

Jérémie Makiese (België)

In totaal streden achttien landen in Turijn voor de laatste tien finaleplaatsen. De grote favorieten van deze avond, Cornelia Jakobs (Zweden) en Ochman (Polen), kwalificeerden zich zoals verwacht. Daarnaast mogen ook Finland, Servië, Azerbeidzjan, Australië, Estland, Roemenië en Tsjechië aanstaande zaterdag opnieuw op het Eurovisie-podium staan.

De tweede halve finale werd wederom gepresenteerd door Laura Pausini, Mika en Alessandro Cattelan. De eerste generale repetitie van deze halve finale zorgde woensdagmiddag nog voor veel kopzorgen bij de organisatie, omdat er wederom veel technische mankementen waren, waardoor maar liefst zes landen een extra repetitie moesten doen. De live-show verliep uiteindelijk zonder al te veel problemen.

Met de tien gekwalificeerde landen uit deze tweede halve finale kennen we nu het complete deelnemersveld van de finale. Dit is de startvolgorde zoals door de European Broadcasting Union (E.B.U.) is bekendgemaakt:

01 – TSJECHIË – We Are Domi – “Lights Off”

02 – ROEMENIË – WRS – “Llámame”

03 – PORTUGAL – Maro – “Saudade, Saudade”

04 – FINLAND – The Rasmus – “Jezebel”

05 – ZWITSERLAND – Marius Bear – “Boys Do Cry”

06 – FRANKRIJK – Alvan & Ahez – “Fulenn”

07 – NOORWEGEN – Subwoolfer – “Give That Wolf A Banana”

08 – ARMENIË – Rosa Linn – “Snap”

09 – ITALIË – Mahmood & Blanco – “Brividi”

10 – SPANJE – Chanel – “SloMo”

11 – NEDERLAND – S10 – “De Diepte”

12 – OEKRAÏNE – Kalush Orchestra – “Stefania”

13 – DUITSLAND – Malik Harris – “Rockstars”

14 – LITOUWEN – Monika Liu – “Sentimental”

15 – AZERBEIDZJAN – Nadir Rustamli – “Fade To Black”

16 – BELGIË – Jérémie Makiese – “Miss You”

17 – GRIEKENLAND – Amanda Georgiadi Tenfjord – “Die Together”

18 – IJSLAND – Systur – “Með Hækkandi Sól”

19 – MOLDAVIË – Zdob şi Zdub & Advahov Brothers – “Trenulețul”

20 – ZWEDEN – Cornelia Jakobs – “Hold Me Closer”

21 – AUSTRALIË – Sheldon Riley – “Not The Same”

22 – VERENIGD KONINKRIJK – Sam Ryder – “Space Man”

23 – POLEN – Ochman – “River”

24 – SERVIË – Konstrakta – “In Corpore Sano”

25 – ESTLAND – Stefan – “Hope”

De finale van het Eurovisie Songfestival begint zaterdagavond om 21.00 uur.

(foto’s: EBU/Nathan Reinds & Sarah Louise Bennett)

