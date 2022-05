S10 bezorgt Nederland weer finaleplaats

on

S10 heeft dinsdagavond, met een prachtige uitvoering van het lied “De Diepte”, de finale weten te bereiken van het 66ste Eurovisie Songfestival.

Zeventien landen streden tijdens de eerste halve finale in de PalaOlimpico in Turijn om de tien beschikbare finaleplaatsen, en Nederland werd als laatste land genoemd bij de bekendmaking van de finalisten.

Hoewel de Italiaanse organisatie in de afgelopen week geconfronteerd werd met enkele technische mankementen, wisten ze een mooie show neer te zetten die gepresenteerd werd door Laura Pausini, Mika en Alessandro Cattelan.

Ook Kalush Orchestra, de groep uit Oekraïne die volgens bookmakers de grootste kans op de overwinning maakt, is zoals verwacht door naar de finale. Zij kregen met hun lied “Stefania” een staande ovatie van het aanwezige publiek. Naast Nederland en Oekraïne hebben de volgende landen zich geplaatst voor de finale: Zwitserland, Armenië, IJsland, Litouwen, Portugal, Noorwegen, Griekenland en Moldavië.

Om de spanning er de komende dagen in te houden, is de rangschikking van de tien finalisten niet bekend gemaakt. Dat zal pas gebeuren ná de uitslag van de finale. Aanstaande donderdag 12 mei vindt de tweede halve finale plaats gevolgd door de Grand Final op zaterdag 14 mei.

(foto's: EBU/Nathan Reinds)

Categorieën:Eurovisie Songfestival, Nieuws