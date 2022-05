on

Zaterdag werd de tweede editie van het Nederlands Rozekorenfestival gehouden in Den Haag. Twaalf koren traden ’s middags op in de Haagse binnenstad, ’s avonds was er een concert in Amare.

Dit zijn foto’s van optredens van Soorten & Maten uit Enschede, Manoeuvre uit Amsterdam, Roca Rosa uit Amersfoort en Zangzaad uit Groningen. In de radiouitzending en podcast van de Roze Golf van 8 mei een sfeerverslag van het korenfestival.

(Foto’s: Bart Oude Scholten)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:En verder, Overijssel