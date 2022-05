Oprichter RefoAnders door geweld omgekomen

on

Oud-oprichter Johan Quist van de organisatie voor gereformeerde homo’s RefoAnders is door een misdrijf om het leven gekomen. Op vier mei werd zijn lichaam gevonden in de schoenenwinkel in Vlissingen waar hij eigenaar van was. Quist leidde een teruggetrokken leven nadat hij was vrijgekomen na een veroordeling voor seksueel misbruik van zijn zoon.

De straat in Vlissingen is door de politie afgezet, vanwege onderzoek in de schoenmakerij. Foto: Etcetera.plus.

In het begin van de jaren 2000 richt Quist de organisatie RefoAnders op. Als getrouwd man met vijf kinderen die tegelijk homoseksuele gevoelens heeft en het Gereformeerde geloof aanhangt, baart hij opzien. Hij heeft dan een schoenmakerij in Middelburg.

Geen seks

Bij Omroep Zeeland en in de krant PZC zegt Quist dat zijn organisatie begrip wil kweken in de orthodox-christelijke gemeenschap, voor mensen die zich aangetrokken voelen tot iemand van hetzelfde geslacht. Tegelijk vertelt hij dat homo’s hun gevoelens niet “moeten praktiseren”, dus geen seks mogen hebben. Maar als iemand dat wel doet “is het aan God om daar over te oordelen”, aldus Quist. Deze houding levert hem kritiek op in de homogemeenschap. Ook de landelijke krant Reformatorisch Dagblad geeft ruimte aan zijn verhaal.

Quist in het Reformatorisch Dagblad in 2006.

In 2014 wordt Quist veroordeeld voor seksueel misbruik van zijn zoon. RefoAnders, die inmiddels meerdere bestuursleden heeft, gaat na een korte stop door. In een verklaring zegt de organisatie in 2014 dat RefoAnders is “getroffen door de bittere gevolgen van het onbespreekbaar zijn van homogevoelens”. Niet lang daarna stopt RefoAnders definitief.

Willekeurig slachtoffer

Na een aantal jaren in de gevangenis komt Johan Quist vrij en begint een schoenmakerij in Vlissingen. Daar wordt hij op vier mei dood gevonden. De politie doet dagenlang forensisch onderzoek.

Het logo van RefoAnders.

De vermoedelijke dader schiet twee dagen later een vrouw en een meisje dood in een zorgboerderij in Alblasserdam, en hij verwondt een aantal mensen. Kort daarna pakt de politie de verdachte op. In een mail aan RTL Boulevard schrijft de verdachte dat schoenmaker Quist in Vlissingen een willekeurig slachtoffer was. Hij zou hem hebben ontmoet via een chatroom voor homo’s en hem om het leven hebben gebracht, onder meer om zijn wapen te testen.

In Vlissingen is de gewelddadige dood in de schoenmakerij het gesprek van de dag. Collega-winkeliers zijn verdeeld. Waar de ene aangeeft wel eens met Quist te hebben gepraat, zeggen anderen dat ze hem probeerden te mijden, vanwege zijn veroordeling.

