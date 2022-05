Roze Golf 08-05: Het Roze Korenfestival en het Songfestival

on

Een muzikale Roze Golf met aandacht voor het Nederlands Korenfestival in Den Haag, met onder meer het koor Soorten en Maten uit Enschede.

In Turijn zijn de repetities voor het Eurovisie Songfestival in volle gang. Komende week dinsdag en donderdag zijn de halve finales; zaterdag 14 mei is de finale. Songfestivalspecialist Barry van Cornewal heeft het laatste nieuws.

De Roze Golf is hier te beluisteren op zondagavond 7 mei tussen 22:00 en 22:30 uur en hier op een later tijdstip.

Luisteren naar de Roze Golf kan ook via Google Podcasts, Stitcher, Spotify, TuneIn en via iTunes.

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Info uit de radio-uitzending, Overijssel