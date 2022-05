Besmeurde Pride-tentoonstelling trekt flink wat kijkers

on

Eigenlijk is het best goede reclame voor de Pride Photo-tentoonstelling in Vlissingen. Een onbekende heeft een aantal afbeeldingen van de buitententoonstelling beklad met rode en groene verf. Vooral de foto’s met naakte mannen en piemels zijn besmeurd. Op Bevrijdingsdag komen opvallend veel mensen kijken.

–Lees verder onder de foto-

Pride Photo-tentoonstelling in de binnenstad van Vlissingen.

“Ik vind het heel schokkend te zien dat ze beklad zijn”, zegt Stefano Frans van het Anti Discriminatie Bureau Zeeland, dat de buitententoonstelling mede organiseert. Ik kan me ook best voorstellen dat mensen de foto’s schokkend vinden, maar schokkender zijn de verhalen die eronder staan. Zoals die van een vrouw van wie het oor is afgesneden en een stuk van het haar, omdat ze bij de LHBTI-gemeenschap hoort. Dát is schokkend; dat iemand het in zijn hoofd haalt om met een scherp mes je oor af te snijden”.

Pride Photo is een Nederlandse organisatie die gendergelijkheid wil bevorderen door fotografie. De beste foto’s van internationale fotografen, krijgen een plek in de rondreizende buitententoonstelling. Want, zo staat op één van de panelen, “de positie van blanke, cisgender, lesbiennes en homo’s in veel westerse landen is verbeterd, maar hoe zit het met minder zichtbare leden van de LGBTQIA+ gemeenschap?”



Van 22 juli tot 11 augustus is de tentoonstelling in Overijssel te zien. De locatie is nog niet bekend.

–Lees verder onder de foto-

De foto met het afgesneden oor.

Klik voor het verhaal achter de foto.

De tentoonstelling bestaat uit een stuk of twintig panelen met foto’s van over de hele wereld. Zoals afbeeldingen van de Indiase trans-gemeenschap. Je ziet heel gewone mensen op de foto staan. Hun verhaal kun je horen door een QR-code te scannen. Een Duitse fotograaf heeft een fotopaneel geleverd met LHBTI-ers uit Polen. Ook weer heel gewone mensen, met een huisdier en een boekenkast. Ze leven alleen wel in een land dat anti-homo-zones invoerde onder druk van de conservatieve president.

Rode vlek op het geslachtsdeel

Het bloot in de tentoonstelling staat op de bekladde foto’s. Inderdaad: je ziet een -best grote- piemel. De serie is gemaakt door de Nederlandse fotograaf Prins de Vos. Afgebeeld is Levi, die zijn verandering als trans-man laat zien. Over zijn geslachtsdeel zit nu een grote rode vlek en er staat een kruis over zijn lichaam.

–Lees verder onder de foto-

De serie met Levi.

Klik voor het verhaal achter de foto.

“Dat is voor veel mensen kennelijk heel schockerend”, zegt Stefano Frans. “Ik vraag me af als het een vrouw was geweest met een blote borst, of die dan ook beklad was. Ik denk dat het afkeer is bij bepaalde mensen die met de bekladdingen een statement willen maken. Wij willen dat statement ook maken door de tentoonstelling juist te laten staan. Dat laat namelijk zien dat een tentoonstelling als deze nodig is”.

Uitgelezen kans

Er zijn meer foto’s beklad, zoals van twee zoenende voetballers in sportkleding, en van blote mannen in innige omhelzing. Opvallend is dat in de teksten onder de foto’s steeds de woorden zoals ‘homo’ en ‘coming out’ zijn besmeurd met groene verf.

Ook teksten zijn beklad.

Misschien is de bekladding juist een uitgelezen kans om aandacht te vragen voor ongelijke behandeling van LHBTI-ers? Ruud van Engelen van belangenvereniging COC Zeeland: “Het is een strijd die we continu voeren. Alleen niet op deze manier. De mensen op de foto hebben het lef gehad om zich te laten fotograferen in al hun kwetsbaarheid, en dan krijg je dit! Ik was graag de dialoog aangegaan met de dader. Want waarom doet iemand dit? Een blote piemel moet de reden niet zijn”.

Het is goed dat de discussie loskomt, vindt Stefano Frans. “Zodat mensen zich bewust worden dat het op andere plekken in de wereld veel slechter gesteld is met de acceptatie van van mensen met een niet heteroseksuele geaardheid”.

En de bekladde foto’s? Voor die vanuit Vlissingen weer naar een andere plaats gaan worden ze schoongemaakt.

Kijk voor meer informatie over Pride Photo en de tentoonstelling op PridePhoto.org.

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Nieuws