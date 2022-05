Zaterdag is het Nederlands Roze Korenfestival in Den Haag

on

In Den Haag wordt zaterdag 7 mei de tweede editie van het Nederlands Roze Korenfestival gehouden. Aan het festival doen twaalf koren mee, waaronder het homokoor Soorten & Maten (foto) uit Enschede.

De koren treden ’s middags op in de Haagse binnenstad, buiten op drie verschillende plekken en ’s avonds is het festivalconcert in de Concertzaal van Amare.

De optredens ’s middags zijn gratis te bezoeken; voor het concert ’s avonds zijn kaarten te bestellen à € 15 bij Amare.

Het Roze Korenfestival wordt georganiseerd door het Haagse homomannenkoor Vox Rosa en vrouwenkoor De Heksenketel.

(Foto: facebook)

Categorieën:Agenda, Overijssel