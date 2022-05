Avond in Het Enkhuis van LHBTI+ Voorstad Deventer

on

In het Enkhuis in Deventer is vrijdagavond 6 mei weer een bijeenkomst, georganiseerd door LHBTI+ Voorstad Deventer gehouden.

De avond is bedoeld om andere LHBTI-Plussers te ontmoeten voor een praatje en een drankje.

Deze activiteit wordt maandelijks op de eerste vrijdag van de maand gehouden. De avond begint om 19.00 uur en duurt tot 21.00 uur; de toegang is gratis. Het Enkhuis is aan de Werkluststraat 10 in Deventer.

Graag aanmelden via voorstad@cocdeventer.nl in verband met beperkte plaatsen.

(Foto: Facebook)

