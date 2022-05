Zondagavond duurt de Roze Golf op de radio weer een uur

on

De radio-uitzending van de Roze Golf is zondagavond tussen 22:02 uur 23:00 uur te beluisteren.

Normaal gesproken stopt het programma om 22:30 uur, maar omdat ‘Ongelofelijk’ van het Humanistische Verbond komt te vervallen, gaat de Roze Golf een half uur langer door.

Historicus Judtih Schuyf vertelt niet alleen over hoe Nazi-Duitsland omging met homoseksuelen, maar ook het verhaal van Ru Parré en Do Versteegh, twee geliefden, die Joodse kinderen hielpen onderduiken. Meer over deze twee en over andere homoseksuelen, die actief waren in het verzet is te vinden op de site www.tweedewereldoorlog.nl/vervolgdverlangen.

Verder in de Roze Golf een gesprek met Mark Stouwdam en Peter Schilmöller over hun nieuwe lied ‘Your Throne’ en songfestivalkenner Barry van Cornewal vertelt over de inzendingen van Australië en Polen.

Het gesproken woord uit de Roze Golf is ook beschikbaar als podcast (Google Podcasts, Stitcher, Spotify, TuneIn en via iTunes) en de meeste muziek is terug te luisteren via de Roze Golf Muzieklijst op Spotify.

Categorieën:Info uit de radio-uitzending, Overijssel