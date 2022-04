Roze Golf 01-05: Nazi-Duitsland en homoseksualiteit

on

Homoseksualiteit was verboden in Nazi-Duitsland, maar er werd vaak niet al te hard opgetreden tegen homoseksuele soldaten om de kameraadschap in het leger niet te verstoren. Historicus Judith Schuyf deed er onderzoek naar.

Mark Stouwdam en Peter Schilmöller zijn Body & Soul (foto) en werken aan een nieuw album. ‘Your throne’ is het eerste liedje van dat album dat deze week is uitgebracht. In de Roze Golf vertelt Mark waar het liedje over gaat: wees trots op jezelf en als het minder gaat schroom niet om hulp te zoeken.

De Roze Golf is hier te beluisteren op zondagavond 1 mei tussen 22:00 en 22:30 uur en hier op een later tijdstip.

Luisteren naar de Roze Golf kan ook via Google Podcasts, Stitcher, Spotify, TuneIn en via iTunes.

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Info uit de radio-uitzending, Overijssel