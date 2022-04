Zanger, columnist en schrijver Jan Rot (64) overleden  

on

Zanger, columnist en schrijver Jan Rot is vrijdag overleden aan de gevolgen van darmkanker. Hij noemde zichzelf ooit ‘een hetero die op jongens valt’, een ‘hotero’, een samentrekking van ‘homo’ en ‘hetero’.

Zijn debuutroman ‘Verkeerde nachten’ uit 1984 is een jongensboek, waarin Jan Rot schreef over zijn homo-erotische bezigheden in Amsterdam, vooral boeiend ‘voor degenen die niet homo zijn of het nog moeten worden’.

In zijn boek ‘Rot is liefde’, dat in 1998 verscheen, beschrijft hij vol zelfspot zijn leven als muzikant. Hij schrijft in het boek dat hij voor 60 procent op jongens valt en voor 40 procent op meisjes.

Zijn columns in Nieuwe Revue gingen vaak over homoseks en homoliefde. Ook schreef hij over pedoseksualiteit.

In zijn lied ‘Meisjes’ uit 2003 bezingt Jan Rot zowel de homowereld als het geluk van een traditioneel gezin. Het is ook de titel van zijn autobiografische roman. Daarin beschrijft hij hoe hij naarmate hij ouder werd, hij de belangstelling voor jongens verloor. In 2001 trouwde hij met een vrouw en ze kregen vier kinderen.

Jan Rot maakte in juli 2021 bekend dat hij uitgezaaide kanker had. Hij was heel open over zijn ziekte. Hij wilde blijven optreden; dat hield hij vol tot begin april.

