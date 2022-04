Grondleggers COC Zwolle Koninklijk onderscheiden

on

De twee grondleggers van COC Zwolle zijn vrijdagmiddag Koninklijk onderscheiden.

Het echtpaar Henk Jan ter Horst (links op de foto) en Carlo Duinkerken kregen tijdens de receptie in buurtcentrum De Enk ter gelegenheid van het 45-jarig bestaan van COC Zwolle het lintje opgespeld door burgemeester Peter Snijders van Zwolle.

De twee stonden in 1976 aan de wieg van het COC in Zwolle. Als pioniers hebben zij bijgedragen aan de zichtbaarheid en acceptatie van de LHBTI-Plus gemeenschap in Zwolle. Ondanks alle weerstand wisten beide mannen steeds weer te blijven strijden voor gelijke rechten en een verdraagzame samenleving.

Eind jaren zeventig startten Ter Horst en Duinkerken praatgroepen voor jongens en mannen. In de rol van gespreksleiders gaven ze de deelnemers een luisterend oor en advies. Dat leidde tot de start van de hulptelefoon van het COC Zwolle.

Ook hadden zij een prominente rol bij de organisatie van Roze Zaterdag in Zwolle in 1990. Het echtpaar is ook als vrijwilligers actief bij de Zonnebloem, het Academiehuis en de Samenloop voor Hoop.

Bij het 40-jarig bestaan van COC Zwolle werden Ter Horst en Duinkerken benoemd tot erelid van het COC.

Op 16 december vorig jaar bestond het COC Zwolle 45 jaar. Vanwege corona konden de festiviteiten toen niet doorgaan.

(Bron en foto: COC Zwolle)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Nieuws, Overijssel