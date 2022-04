Oud docent homo- en lesbische studies Gert Hekma overleden

on

Icoon van de homo-, lesbische, queer- en seksstudies Gert Hekma is dinsdag op 71-jarige leeftijd overleden. Hij was meer dan dertig jaar verbonden aan de UvA als docent en onderzoeker.

Hekma was een bekende verschijning in de Amsterdamse en internationale homowereld.

Het overlijden werd door zijn man Mattias Duyves bekend gemaakt.

Rooie Flikkers

Hij werd geboren in Bedum en was vanaf 1984 tot aan zijn pensionering in 2017 het universitair boegbeeld van de homo- en lesbische gemeenschap. Als homo-activistisch student in de jaren zeventig maakt hij zijn homoseksuele ontwikkeling door bij de ‘Rooie Flikkers’, een actie- en pressiebeweging waarvan de leden niet alleen zichzelf, maar ook de samenleving als geheel van het heteronormatieve denken wilde verlossen.

Hij was gefascineerd door de ideeën van de achttiende-eeuwse libertijnse markies De Sade, naamgever van het sadisme. ‘De Sade was een filosoof die heel anders over de Verlichting dacht dan iemand als Voltaire. De Sade was vóór sodomieten, vóór vrouwen die zin in seks hebben en vóór zelfbevrediging,’ zei hij in een interview met Folia ter gelegenheid van zijn pensionering.

Marginale wetenschap

Zijn stellingname over pedofilie was controversieel. Hekma vond seks tussen volwassenen en minderjarigen niet per se verwerpelijk. ‘Relaties tussen volwassenen en kinderen worden meestal gezien als misbruik door de volwassene, maar het zijn soms juist de jongeren die het initiatief nemen. Kijk eens op al die datingsites en chatboxen hoeveel jonge jongens daar niet opzitten die contact zoeken met ouderen.’

Hij noemde het verbod van pedofielenclub Martijn een van zijn grootste teleurstellingen.’ Echt krankzinnig.’

Het leidde ertoe dat hij in de laatste jaren van zijn werkzame leven enigszins in de marge van de wetenschap terecht was gekomen.

Hekma vond dat zelf eigenlijk niet erg, want een marginale houding hoorde volgens hem inherent te zijn aan de academische, onderzoekende wereld. ‘Ik houd van de marginale wetenschap, want vanuit de marge komt de vernieuwing.’

Braaf

De wereld zoals die zich in die jaren aandiende was in zijn ogen in hoge mate terug bij af. Terugkijkend op zijn UvA-leven zei hij in 2017: ‘Wat is iedereen preuts en braaf geworden.’ Hekma kwakkelde al enige tijd met zijn gezondheid nadat hij een paar jaar geleden werd getroffen door een hersenbloeding.

Hieronder een interview met Gert Hekma, over seksuele vrijheden in Amsterdam anno 2007 naar aanleiding van de commotie omtrent de jongerenboot van Danny Hoekzema tijdens de botenparade in Amsterdam dat jaar.

(Bron: Folia; screenshot Youtube)

