Petitie roept op aanvallers Oekrainse activist op te sporen

on

Op LHBTI-Plus-actieplatform All Out is een petitie gestart om een onderzoek af te dwingen naar de dader van de traangasaanval op LHBT-activist Olena Shevchenko vorige week.

De prominente activist, oprichter van de homobelangenorganisatie Insight in Oekraïne had samen met anderen in Lviv hulpgoederen uitgeladen en stond buiten nog even te bellen, toen ze door een onbekende man werd aangesproken en vervolgens in het gezicht werd gespoten met traangas. Een andere man stond op de uitkijk.

In de petitie wordt er bij burgemeester en procureur-generaal van Oekraïne Andriy Sadovyi aangedrongen ‘om deze gruwelijke gerichte aanval snel en transparant te onderzoeken en de schuldigen voor het gerecht te brengen.’

‘Het was geen toevallige aanval op een willekeurig persoon. Het was een haatmisdaad op grond van Olena’s activisme.’

‘Lviv is nu een achterste fort van Oekraïne, waar tonnen hulp aan militairen en burgers wordt geleverd. Het hele land is nu verenigd voor een gemeenschappelijk doel, voor een gemeenschappelijke overwinning. We kunnen niet geloven dat er mensen zijn voor wie de prioriteiten anders zijn en voor wie het acceptabel is om een vrijwilliger aan te vallen. Gewoon op straat, in het centrum van Lviv.’

‘We moeten er alles aan doen om te voorkomen dat dit in ons heroïsche land gebeurt’, aldus de toelichting bij de petitie.

De petitie is inmiddels ruim 3.500 keer ondertekend.

(Bron: All Out; foto: Facebook)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Nieuws