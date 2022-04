Handwerkclub haakt roze vlaggetjes voor Roze Zaterdag Goes

on

Het handwerkclubje van zorginstelling Ter Valcke in Goes is druk in de weer om roze vlaggetjes te haken voor Roze Zaterdag die 17 juni 2023 in de Zeeuwse stad gehouden wordt.

De bedoeling is om de vlaggetjes in de week van Roze Zaterdag op te hangen in de binnenstad. De handwerkclub wil er tweehonderd maken; de teller staat met nog ruim een jaar te gaan al op 156 stuks.

Diversiteit

De zorginstelling is onderdeel van de SVRZ, de Stichting Voor Regionale Zorgverlening en heeft een voorbeeldfunctie als het gaat om diversiteit. Er worden activiteiten georganiseerd rondom seksuele diversiteit van mensen voor medewerkers en cliënten. De regenboogvlag wappert het hele jaar door bij het gebouw.

Ter Valcke kreeg in 2017 als eerste zorgcentrum in de provincie de ‘Zeeuwse Parel’ voor de aandacht voor seksuele diversiteit binnen de zorgorganisatie van LHBT netwerk Zeeland.

Roze Zaterdag

Goes is in 2023 gastgemeente voor Roze Zaterdag die elk jaar in een andere stad wordt gehouden. Dit jaar is Roze Zaterdag op 18 juni in Rotterdam.

(Bron en screenshot: Omroep Zeeland).

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:En verder