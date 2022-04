Prominent LHBTI-activist in Oekraïne aangevallen met traangas

on

LHBTI-activist en oprichter/CEO Olena Shevchenko van homobelangenorganisatie Insight in Oekraïne is donderdag in Lviv met pepperspray aangevallen door een onbekende man. Ze maakte de aanval zelf bekend op Facebook.

Ze schrijft dat ze samen met anderen net hulpgoederen had gelost en dat ze even buiten stond te bellen, toen ze werd aangesproken door een man, die haar vervolgens pepperspray in het gezicht spoot.

Olena werd voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht, maar maakt het naar omstandigheden goed.

Zij denkt dat het een geplande actie was, maar zegt zich niet te laten stoppen. Ze plaatste bijgaande foto’s waar ze hulpgoederen aan het lossen was en tien minuten later het slachtoffer is van de aanval met traangas.

Olena Shevchenko is een van de meest prominente LHBTI- en vrouwenrechtenactivisten in Oekraïne. Bij het uitbreken van de oorlog verliet ze Kyiv en vetrok naar Lviv om zich in te zetten voor de vluchtelingen in haar land.

Insight eist een onderzoek naar de aanval en wil dat Olena bescherming krijgt.

Categorieën:Nieuws