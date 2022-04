LHBTI’ers in azc Ter Apel opgeschrikt door ‘Z’ op de muur 

on

Bij het verblijf van twee Russische stellen in Ter Apel hebben onbekenden een grote ‘Z’ op een muur gekalkt, als steunbetuiging voor de Russische president Poetin.

Het non-binaire en lesbische stel vroegen eerder in april asiel aan op Schiphol, vanwege de toenemende onderdrukking en vervolging van LHBTI-Plussers in Rusland en vanwege de oorlog in de Oekraïne.

Vanuit Schiphol werden twee koppels overgeplaatst naar Ter Apel, waar ze geplaatst werden bij andere Russisch sprekende asielzoekers. Daar kregen ze te maken met homofobe en pro-Poetin opmerkingen van medebewoners. De twee stellen vroegen daarop overplaatsing aan naar een LHBTI-unit.

Een reactie van het COA bleef uit; daarna werden de twee stellen geconfronteerd met de ‘Z’ op de muur. LGBT Asylum Support, de stichting die LHBTI-asielzoekers bijstaat, drong daarna opnieuw aan op overplaatsing. Dat is inmiddels gebeurd.

‘De impact bij beide koppels is enorm groot omdat ze hier om bescherming vragen als LHBTI-asielzoeker maar ook vanwege de oorlog in de Oekraïne’, zegt Sandro Kortekaas van LGBT Asylum Support.

‘We waren erg bang omdat mensen die dit “Z” symbool dragen op dit moment mensen vermoorden in Oekraïne. Dit veroorzaakt bij ons enorm veel stress omdat we juist om ook deze reden Rusland ontvluchtten en het nu opnieuw gebeurt’, aldus een van de Russische asielzoekers.

