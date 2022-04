Mes in film: in China zijn Albus en Gellert niet homoseksueel

on

Warner Bros. heeft de schaar gezet in de nieuwe film ‘Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore’.

Onder druk van de Chinese censor zijn enkele dialogen die verwijzen naar een homoseksuele relatie tussen hoofdpersonages Albus Dumbledore (Jude Law) en Gellert Grindelwald (Mads Mikkelsen -foto) uit de film geknipt.

Het gaat om de zinnen ‘I was in love with you’ and ‘the summer Gellert and I fell in love’.

Uit de weggeknipte dialogen is op te maken dat Dumbledore in zijn jeugd een relatie had met Grindelwald. Dat werd eerder al gesuggereerd in het Harry Potter-boek The Deathly Hallows. Schrijfster J.K. Rowling bevestigde dat Dumbledore inderdaad op mannen valt.

De weggeknipte dialogen hebben volgens Warner Bors. geen gevolgen voor de ‘sfeer van de film’.

‘We hopen onze films wereldwijd uit te brengen zoals ze door de makers zijn uitgebracht, maar in het verleden kregen we al te maken met kleine bewerkingen voor lokale markten.’ Volgens de filmstudio gaat het om zes seconden die eruit zijn geknipt.

De Fantastic Beasts-filmserie speelt zich tientallen jaren voor de verhalen van Harry Potter af. The Secrets of Dumbledore is de derde film in de reeks.

(Bron: RTL, Holywood Repporter; screenshot film)

