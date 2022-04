Kijktip: Amin vluchtte vanuit Afghanistan naar Denemarken

on

In de ontroerende documentaire ‘Flee’ neemt de Afghaanse homoseksueel Amin de kijker mee in zijn reis als vluchteling vanuit Kabul naar het Westen.

De volledig geanimeerde documentaire werd gemaakt door schoolvriend en regisseur Jonas Poher Rasmussen. De documentaire was in 2022 genomineerd voor drie Oscars (Documentaire, Animatie en niet-Engelstalige Film).

Uiteindelijk komt hij, na vijf jaar alleen op de vlucht te zijn geweest, als 16-jarige aan in Denemarken. Deze documentaire laat minutieus zien wat zo’n eenzame vlucht op jonge leeftijd inhoudt en wat voor effect dat heeft op de keuzes die je maakt in je verdere leven.

Donderdag 14 april 20:25 uur NPO 2 en is hier terug te kijken.

Toen Sultan (31) uit Syrië de documentaire Flee keek, kon hij het niet drooghouden. Hij zag namelijk veel gelijkenissen tussen hem en hoofdpersoon Amin. Lees hier Sultan’s vluchtverhaal.

Hoe goed zijn wij in Nederland met het opvangen van LHBTI-Plus-vluchtelingen? Volgens Sandro Kortekaas van LGBT Asylum Support niet best. Zo zouden LHBTI-Plus-vluchtelingen vaak niet geloofd worden en daardoor geen asiel krijgen, terwijl ze niet veilig zijn in het land van herkomst. Lees hier een gesprek met Sandro Kortekaas.

