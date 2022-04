COC Zwolle viert 45ste verjaardag met wandeling en bingo

on

Het COC in Zwolle viert de komende tijd het 45 jarig bestaan van de vereniging. Er is onder meer een wandeling uitgezet door Zwolle langs plekken die een rol hebben gespeeld in de homo-emancipatie.

De festiviteiten worden afgetrapt met een bingo-avond, vrijdagavond 22 april in wijkcentrum De Enk aan de Enkstraat. Het spel wordt gespeeld onder de bezielende leiding van Miss Diva Shania en Noa Valentina.

Op zaterdag 21 mei is er een groot feest in Jack’s Music Bar aan de Sassenstraat in Zwolle.



Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Agenda, Overijssel