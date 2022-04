Studenten aan de slag voor de Roze Golf

on

Vijf studenten van Hogeschool Windesheim in Zwolle gaan de komende maanden aan het werk voor de Roze Golf.

Ze stellen zich zelf voor:

Hoi, wij zijn studenten van hogeschool Windesheim. De komende periode gaan wij samen met de Roze Golf aan de slag om producties te maken.

De hoofdvraag waarmee wij gaan werken is: in hoeverre is emancipatie van LHBTI-Plussers in Overijssel nog nodig?

Binnen dit onderwerp gaan wij kijken naar voorlichting op scholen, belangenverenigingen, activiteiten in de stad en het platteland, regenbooggemeentes en organisaties binnen het geloof.

Wil jij iets zien, of heb je vragen? Laat het ons weten: rozegolf@rtvoost.nl.

Groetjes,

Hidde, Nayara, Nina, Laura en Tessel

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:En verder, Overijssel