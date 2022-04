‘Geen piek in aantal shigella-besmettingen in Nederland’

on

Het aantal gevallen van besmetting met de shigella-bacterie in Nederland is niet alarmerend. Dat zegt Harriette van Buel van GGD IJsselland in de Roze Golf van zondag 10 april.

De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwde onlangs voor een opmars van de bacterie in West-Europa. De shigella-bacterie kan ernstige darmklachten veroorzaken.

Vooral onder mannen die seks hebben met mannen is er in ons omringende landen sprake van een toename van het aantal besmettingsgevallen.

Bij de GGD IJsselland is er van een toename op dit moment niets te merken. Volgens Van Buel is er met enige regelmaat sprake van een piek van besmettingen met de shigella-bacterie onder mannen die seks hebben met mannen.

‘Het komt ook voor bij mensen die swingen, waarbij de man seks heeft met een andere man. Daar hebben we het ook al wel gezien.’

Vooralsnog is er geen reden voor bijvoorbeeld een voorlichtingscampagne, zoals het Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid Sensoa die binnenkort start.

Het blijft volgens Van Buel zaak om veilig te seksen en je regelmatig te laten testen.

(Bron: Roze Golf; foto: GGD IJsselland)

