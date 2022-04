Ook Alabama verbiedt behandeling jonge transgenders

on

Ook in de Amerikaanse staat Alabama wordt het verboden om trans-jongeren onder de 19 jaar te behandelen. Ook mogen artsen geen geslachtsoperaties meer uitvoeren.

Het Huis van Afgevaardigden stemde met een ruime meerderheid (66 voor en 28 tegen) voor het wetsvoorstel.Alabama is een van de meest conservatieve staten van Amerika. Tegenstanders spreken van ‘Don’t Say Gay’-wetten.

De democraten in Alabama hebben zich fel verzet tegen de wet, die volgens de republikeinen nodig is on jongeren te beschermen.

(Bron: NOS)

