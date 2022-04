7 april 2022: de twintigste sterfdag van Conny Vandenbos

on

Zangeres Conny Vandenbos overleed 7 april 2002 in Amsterdam op 65-jarige leeftijd. Ze had in de jaren zeventig haar gootste successen met ‘Een roosje, m’n roosje’, ‘Sjakie van de hoek’ en ‘Drie zomers lang’.

In 1965 deed ze voor Nederland met ‘’t Is genoeg’ mee aan het Eurovisie Songfestival en haar eerste grote succes heeft ze met het lied ‘Ik ben gelukkig zonder jou’.

Kijk hier als je meer wilt weten over de carrière van Conny Vandenbos.

In de uitzending van 7 april 2013 sprak Rop Janze met Harry Klooster, Wim Rijken en Marc Bijlsma over het geheim en de kracht van deze zangeres.

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:En verder