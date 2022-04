Expositie ‘Queer’ komend weekend te zien in Deventer

on

De expositie ‘Queer’ is komend weekeinde te zien in het Etty Hillesum Centrum in Deventer.

Op de expositie is een aantal portretten van LHBTI-Plussers te zien en zijn hun verhalen te lezen. Centraal staat de mentale en emotionele strijd met geaardheid en het hogere aantal zelfmoordcijfers onder met name trans- en intersekse personen.

De expositie is een initiatief van de drie COC-verenigingen in Overijssel, GGD IJsselland, 113 Zelfmoordpreventie en werd mede mogelijk gemaakt door de Provincie Overijssel.

De expositie wordt vrijdagavond geopend door twee van de geportretteerden.

De opening is om 19:30 uur in het Etty Hillesum Centrum aan de Roggestraat 3 in Deventer. De expositie is in het weekeinde toegankelijk tijdens openingstijden van het Etty Hillesum Centrum.

Heb jij hulp nodig?

Dan kun je contact opnemen met Stichting 113 Zelfmoordpreventie via 113 of 0800-0113 (24/7 bereikbaar) en 113.nl.

De gids die bij de expositie hoort is hier te bekijken.

Wil je graag een papieren exemplaar, stuur dan een mail met je adresgegevens naar rozegolf@rtvoost.nl en dan krijg je de gids gratis toegestuurd.

