Dominee Kort uit Krimpen aan den IJssel wordt niet vervolgd

Dominee Anthonie Kort van de Oud Gereformeerde Mieraskerk in Krimpen aan den IJssel wordt niet vervolgd. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag besloten na de aangifte van Leon Houtzager, een voormalig inwoner van Krimpen.

Eerder besloot de Officier van Justitie in Rotterdam de dominee niet te vervolgen. Volgens hem was er geen sprake van strafbare uitlatingen op grond van de wet en vallen de uitspraken onder de vrijheid van godsdienst. Daartegen startte Houtzager een zogenoemde artikel 12 procedure bij het Hof in Den Haag.

Houtzager is van mening dat de uitlatingen van de dominee beledigend en onnodig grievend zijn.

Het Hof ziet de uitspraken van Kort als ‘weergave van de geloofsopvatting’. De uitlatingen zijn niet ‘onnodig grievend’ en van ‘strafbare groepsbelediging of het aanzetten tot discriminatie’ is volgens het Hof evenmin sprake..

Brief

De dominee schreef in maart 2020 kort na het uitbreken van de coronapandemie een brief aan de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. Daarin stond dat de uitbraak van het coronavirus een straf van God is en dat ‘het uitbannen van zonden die tegen de scheppingsorde indruisen’ nodig is om het einde der tijden te voorkomen.

Volgens Houtzager doelde de dominee daarmee op het verbieden van menselijke relaties anders dan die tussen een man en een vrouw. Daarmee discrimineerde de dominee volgens hem homo’s, lesbiennes, transgenders, biseksuelen en anders georiënteerden. Houtzager, zelf homoseksueel en destijds inwoner van Krimpen aan den IJssel, deed aangifte.

Bij het Hof heeft dominee Kort moeten uitleggen wat hij bedoelt met het uitbannen van zonden die tegen de scheppingsorde indruisen. De dominee heeft verklaard dat hij doelt ‘op echtscheiding, het hebben van seks voor het huwelijk, het hebben van seks tussen mannen of vrouwen onderling, het klonen van mensen, het vreemdgaan en het begeren (ook al is het slechts met de ogen) van een ander dan met wie je gehuwd bent.’

‘Gods zaak’

Kort laat het AD weten blij te zijn dat na de ‘valse beschuldigen recht is gedaan’. ‘Ik ben een dienaar van God. Geroepen om zijn woord onvervalst te prediken. Ik doe geen water bij de wijn. Zonde blijft voor mij zonde. Wij verkondigen een rijke boodschap van Gods liefde en verlossing voor arme zondaren.’

Hij voelt geen ‘rancune’. ‘Het is niet onze zaak, maar Gods zaak. We strijden niet voor eigen eer, maar voor Gods eer. We willen hen niet vernederen met schampere woorden, maar het goede toewensen. We willen in rust en vrede leven.’

‘Religieus grensoverschrijdend gedrag’

Houtzager is teleurgesteld. ‘Waarom mag je vanuit je geloofsopvatting groepen wel beledigen en aanzetten tot haat, geweld of discriminatie? Waar ligt die grens? Het is een kwestie van tijd tot er weer een dominee, rabbijn of imam een soortgelijke uitspraak doet. En dan zal ik weer aangifte doen. Ik vind dit religieus grensoverschrijdend gedrag.’

Nadat Houtzager aangifte had gedaan, besteedde Tim Hofman in zijn programma ‘Boos’ aandacht aan de uitspraken van de dominee.

Houtzager zegt dat hij na de publicatie is lastig gevallen door homohaters waardoor hij uit Krimpen aan den IJssel moest verhuizen. Hij gaat nog overleggen met zijn advocaat, mr Gerard Spong. ‘Ik heb altijd gezegd dat als het juridisch ophoudt, dan ga ik er in de politiek mee verder. Aan de andere kant ben ik wel blij met het oordeel van het Hof. Hiermee heb ik aangetoond dat religieuze en niet-religieuze mensen niet gelijk worden behandeld. Ik hoop in de politiek voor elkaar te krijgen dat deze uitspraken op een andere manier gaan worden getoetst.’

(Bron: Algemeen Dagblad, RTV Rijnmond)

