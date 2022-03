Voorlichtingscampagne in België in strijd tegen shigella

on

In België gaat half april een voorlichtingscampagne van start om mannen die seks hebben met mannen te wijzen op de zeer besmettelijke bacterie shigella.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) waarschuwt voor een uitbraak van de bacterie die ernstige darminfecties kan veroorzaken en zich in West-Europa voornamelijk verspreidt onder mannen die seks hebben met andere mannen.

De ziekte komt wereldwijd voor in vooral overbevolkte gebieden met gebrekkige hygiëne en daar lopen kinderen het meeste risico.

Uitbraak

Na een uitbraak in het Verenigd Koninkrijk, zijn er de afgelopen maanden ook gevallen van shigella besmettingen gemeld in België, Oostenrijk, Duitsland, Spanje, Italië, Frankrijk, Ierland, Denemarken en Noorwegen.

In België gaat het om twintig gevallen. Anale seks of contact met ontlasting is een manier waarop de infectie zich kan verspreiden. De bacterie wordt overgedragen via anaal-orale contacten tijdens seks of via ongewassen handen. Een kleine hoeveelheid bacteriën kan de infectie al verspreiden.

Het expertisecentrum voor seksuele gezondheid Sensoa werkt om aan een campagne rond shigella. Er komen posters op plaatsen waar mannen seks hebben met andere mannen, zoals seksclubs, darkrooms en homosauna’s.

Eerste keer

‘Het is de eerste keer dat we een sensibiliseringscampagne lanceren rond shigella. Dat is nodig omdat veel mensen er nog niet van gehoord hebben’, zegt beleidsmedewerker Marc Sergeant van Sensoa tegen de krant Het belang van Limburg

In West-Eurpa kwam besmetting door de bacterie weinig voor. ‘Drie jaar geleden is er een kleine opflakkering geweest in de homoscene, maar die is niet te vergelijken met de huidige situatie’, aldus Sergeant.

Open communiceren

‘Al is het niet duidelijk of alle gevallen ook worden ontdekt. Met de symptomen diarree, koorts en krampen, is shigella niet de aandoening waar de huisarts het eerst aan denkt. Vaak wordt het verward met een voedselvergiftiging. Het is daarom van belang dat de patiënt open communiceert en vertelt als hij vlak voor de symptomen anale seks heeft gehad. De ziekte is met de juiste antibiotica goed te behandelen, maar je moet wel weten over welke bacterie het gaat natuurlijk.

(Bron: HBVL; afbeelding: Deshabhimani)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Nieuws