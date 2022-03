Gouverneur Florida DeSantis ondertekent ‘Don’t Say Gay’-wet

on

De gouverneur van Florida, Ron DeSantis, heeft maandag het wetsontwerp ondertekend, waardoor discussie in de klas of les over seksuele geaardheid en identiteit in de kleuterklas tot de derde klas worden verboden

‘We willen ervoor zorgen dat ouders hun kinderen naar school kunnen sturen om onderwijs te krijgen, niet voor indoctrinatie’, zei DeSantis voordat hij het wetsvoorstel op maandag ondertekende voor een poster met de tekst: ‘Bescherm kinderen. Steun de ouders’.

Critici noemen de wet de ‘Don’t Say Gay’-wet. DeSantis verwierp de kritiek; volgens hem hebben de meeste van zijn tegenstanders het wetsvoorstel niet in zijn geheel gelezen en de media gebruiken om wetgeving te demoniseren die ze niet begrijpen.

‘DeSantis heeft de reputatie van onze staat als een gastvrije en inclusieve plek voor alle gezinnen geschaad, hij heeft ons tot een lachertje en doelwit van nationale spot gemaakt. Erger nog, hij heeft scholen onveiliger gemaakt voor kinderen’, stelt Equality Florida in een verklaring.

Equality Florida heeft juridische stappen aangekondigd.

Nu de gouverneur de wet ‘Ouderlijke rechten in het onderwijs’ heeft ondertekend, gaat deze in voor het schooljaar 2022-2023 in Florida.

(Bron en screenshot: CBS News)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Nieuws