Barry van Cornewal: politiek is verweven met het songfestival

De European Broadcasting Union, de EBU, de organisatie van het Eurovisie Songfestival probeert politieke uitlatingen tijdens het liedjesfestijn te voorkomen, ‘maar dat lukt niet altijd’, zegt songfestivaldeskundige Barry van Cornewal.

De kwestie is zeer actueel sinds de inval van Rusland in Oekraïne. De EBU besloot al Rusland uit te sluiten van deelname en nu is de Oekraïense inzending favoriet bij de bookmakers. Het lied Stefania van Kalush Orchestra, de inzending van Oekraïne voor het songfestival is met name in eigen land populair. Het lied wordt veelvuldig gebruikt in TokTok-filmpjes met oorlogsbeelden.

Het is niet voor het eerst dat een lied een politieke lading heeft, zegt Barry van Cornewal. ‘Zes jaar geleden won Oekraïne het festival met het lied “1944” van zangeres Jamala, een lied over de deportatie van de Krim-Tartaren. Dat werd toen wel toegestaan door de EBU. Ik denk dat de EBU zich daarmee in de vingers heeft gesneden.’

‘Je ontkomt er niet aan dat bij zo’n groot evenement, waarbij gebruik gemaakt wordt van televoting, politiek sentiment een rol gaat spelen.’

‘Jamala is gevlucht uit de Oekraïne en ze heeft in Duitsland bij de nationale finale van het songfestival opgetreden met dit nummer. En dit weekeind was ze in Barcelona bij een songfestival-evenement om haar winnende lied te zingen en aandacht te vragen voor de oorlog in haar land.’

Luister hier naar het laatste songfestivalnieuws met Barry van Cornewal:

