TikTok censureerde in Duitsland woorden als ‘homo’ en ‘sex’

Het sociale medium TikTok heeft in Duitsland een tijd woorden geblokkeerd, zoals gay, homoseksueel, homofoob en porno. Een te strak afgesteld woordenfilter zou de boosdoener zijn, zegt het platform.

Het Duitse nieuwsprogramma Tagesschau en de omroepen NDR en WDR ontdekten de blokkade door met verschillende accounts te reageren op TikTok-filmpjes. Hun reacties werden weggefilterd.

Tennis

Ook de naam van tennisster Peng Shuai stond op de lijst met verboden woorden. De Chinese tennisster staat internationaal in de aandacht, nadat ze in november 2021 een functionaris had beschuldigd van seksueel misbruik.

Volgens Tagesschau blokkeerde TikTok haar naam omdat de lettercombinatie ‘hua’ zou lijken op het Oostenrijkse woord voor hoer.

TikTok is een Chinees bedrijf.

De woorden die in februari werden geblokkeerd in de Duitse versie van TikTok:

Auschwitz / gay / Heterosexuelle / homo / homophob / homosexuell / LGBTQ / LGBTQI / Nationalsozialismus / Peng Shuai / Porno / Pornografie / Prostitution / queer / schwul / Sex / Sexarbeit / Sklaven / Terroristen

Bron: Tagesschau

