Opvang voor Oekraïense LHBTI-Plussers maandag open

Maandag worden de eerste LHBTI-Plus vluchtelingen uit Oekraïne gehuisvest in Amsterdam in een aparte opvang. Dat zegt Hans Verhoeven, locatie manager namens het Leger des Heils. De vluchtelingen worden ondergebracht in een hotel.

In het hotel zijn 44 plekken beschikbaar. Dat aantal kan worden uitgebreid tot 150.

Sinds het begin van de oorlog, 24 februari, is een aantal internationale organisaties en activisten bezig om de hulp aan vluchtelingen te coördineren en gelijk is gekeken naar de mogelijkheden om LHBTI-Plussers uit Oekraïne op aparte locaties onder te brengen.

‘We weten bijna uit ervaring dat LHBTI’ers in een gewone opvang tot problemen leidt’, aldus Verhoeven in de Roze Golf van zondag 20 maart. ‘Ze hebben te maken met geweld tegen hun en verdrukking. Dus we zijn bij de overheden ingaan zetten om het gelijk goed te doen en specifieke op opvang voor LHBTI’ers te realiseren. Daar kregen we vrij snel de handen voor op elkaar.’

In Polen en andere buurlanden van Oekraïne is contact met LHBTI-organisaties om ze te ondersteunen. Bij diverse grote hulporganisaties zoals Artsen Zonder Grenzen en het Leger des Heils zijn contactpersonen aangewezen, waar lokale LHBTI-organisaties terecht kunnen voor hulp.

(Bron: Roze Golf; foto: Leger des Heils)

