Ook zondagavond 20 maart duurt de Roze Golf weer een uur

Wederom duurt de Roze Golf een uur. Na drie verkiezingsdebatten van een uur was het de bedoeling dat de makers van het programma ‘Ongelofelijk’ de draad weer zouden oppakken.

Zondagochtend bleek het programma niet te zijn aangeleverd, waarop de programmaleiding besloot het half uur zendtijd weer aan de Roze Golf te schenken.

De makers van de Roze Golf zijn blij met de extra zendtijd. Behalve de aangekondigde onderwerpen over de hulp aan Oekraïense vluchtelingen en de podcastserie van Merel van den Meereldonk en Harm Edens, hoor je het verhaal van Jamaal Hussein over zijn favoriete liedje. Hij is de maker van de serie ‘Seks in scene’ over hoe je veilig online kunt daten.

Of het programma ‘Ongelofelijk’ weer terugkeert op Radio Oost en zo niet, wat er dan gaat gebeuren met de zendtijd, is nog niet bekend. Als het aan de makers van de Roze Golf ligt, wordt het enige regionale LHBTI-Plus-programma van Nederland altijd een uur.

