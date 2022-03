Strijder voor homohuwelijk Clemens Cornielje overleden

on

VVD-politicus en bestuurder Clemens Cornielje is donderdag op 63-jarige leeftijd overleden. Hij was elf jaar lid van de Tweede Kamer en veertien jaar lang commissaris in Gelderland.

Premier Rutte prijst hem als een volbloed liberaal die stond voor de individuele keuzevrijheid.

De in Lobith geboren Cornielje werd in 1983 beleidsmedewerker van de VVD-fractie in de Tweede Kamer en vijf jaar later adviseur van de toenmalige vicepremier Rudolf de Korte.

Daarna was hij vier jaar lang adviseur en naaste medewerker van VVD-leider Frits Bolkestein. Toen hij werd aangenomen vroeg hij of het een bezwaar was dat hij homoseksueel was. Dat was niet het geval.

Clemens Cornielje werd in 1994 gekozen tot lid van de Tweede Kamer. Zijn belangrijkste beleidsterrein was onderwijs, maar hij hield zich ook bezig met openbare orde en veiligheid en criminaliteitsbestrijding.

Onderwijs

Cornielje streed in de jaren negentig voor het openstellen van het burgerlijk huwelijk voor paren van gelijk geslacht, dat in 2001 werd ingevoerd. Ook pleitte hij voor meer aandacht voor homoseksualiteit in het onderwijs. Hij was lid van het comité van aanbeveling van Stichting Yoesoef, het meld- en informatiepunt Islam en homoseksualiteit.

In 2002 en 2003 hoopte hij staatssecretaris van onderwijs te worden, maar werd beide keren gepasseerd door Annette Nijs

In augustus 2005 werd hij benoemd tot commissaris van de Koning(-in) Gelderland. ‘Van meet af aan trad hij op als boegbeeld van de provincie, waarbij hij zijn liefde voor Gelderland en de natuur nooit onder stoelen of banken stak. Speciale aandacht had hij voor de integriteit van het openbaar bestuur. Daarbij citeerde hij wijlen Ien Dales vaak: “Een beetje integer bestaat niet.” Ook streefde hij naar meer vrouwen in het openbaar bestuur’, schrijft de provincie Gelderland op haar site.

‘Hij was een aimabel man maar kon ook scherp optreden als de situatie er om vroeg. Hij maakte zich sterk voor gelijke rechten voor iedereen. Mogen zijn wie je bent en houden van wie je wilt; dat moest mogelijk zijn voor iedereen.’

Tumor

In 2010 werd bij hem een kwaadaardige tumor ontdekt. Hij bleef commissaris tot begin 2019.

(Bron: NOS, Provincie Gelderland; foto: Provincie Gelderland)

