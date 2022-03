Roze Golf 20-03: Opvang voor LHBTI-vluchtelingen uit Oekraïne

on

Er wordt hard gewerkt om in Nederland opvangplekken te creëren voor LHBTI-Plus-vluchtelingen uit Oekraïne. Daar is geld voor nodig. Hans Verhoeven is een van de vrijwilligers die zich inzet om een veilige opvang mogelijk te maken.

Het COC zamelt geld in dat vooral in Oekraïne wordt gebruikt om LHBTI-Plussers te steunen. Ook Forbidden Colours is een inzamelingsactie gestart. Dat geld wordt met name gebruikt voor de opvang in onder meer Nederland.

Portretten van zeventien LHBTI-Plussers zijn de komende weken te horen in de podcastserie ‘En ze leefden nog Gay en Gelukkig: Het sprookje van de LHBTI+ vrijheid in Nederland’. De serie wordt gemaakt door Merel van den Meerendonk en Harm Edens.

‘En ze leefden nog Gay en Gelukkig. Het sprookje van de LHBTI+ vrijheid in Nederland‘ is sinds 17 maart te vinden op Spotify, Apple Music, Google Podcasts en alle bekende platforms.

De Roze Golf is hier te beluisteren op zondagavond 20 maart tussen 22:00 en 22:30 uur en hier op een later tijdstip.

Luisteren naar de Roze Golf kan ook via Google Podcasts, Stitcher, Spotify, TuneIn en via iTunes.

