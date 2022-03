‘My Gender, My Pride’ is thema Pride Amsterdam 2022

on

Genderidentiteit staat centraal tijdens Pride Amsterdam van 30 juli tot en met 7 augustus 2022 met het thema ‘My Gender, My Pride’.

Iedereen moet zich vrij voelen om zichzelf te kunnen zijn, zonder opgelegde norm van buitenaf.

‘Afgelopen decennia stond onze strijd vooral in het teken van “mogen houden van wie we willen” en het is tijd om de focus te verbreden naar het “mogen zijn hoe we ons voelen”. Met andere woorden tijd om aandacht te besteden aan de diversiteit aan genderidentiteiten en ons zelfbeschikkingsrecht. We hebben het recht om af te wijken van de norm en de sekse die we bij geboorte hebben gekregen’, aldus de organisatie van Pride Amsterdam in een toelichting op het thema.

‘De strijd om ook qua genderidentiteit af te mogen wijken van de norm en van de sekse die we bij onze geboorte kregen is vaak onderbelicht, ook binnen de community. Daar gaan we dit jaar verandering in proberen te brengen,’ aldus directeur Lucien Spee de Castillo Ruiz.

‘Het is geen makkelijk onderwerp en ook nog eens heel divers. Wat typisch mannelijk of vrouwelijk wordt gevonden is daarnaast ook nog eens geen onbetwist gegeven. Het kan per cultuur en land verschillen. Zo zien we dat sommige beroepen die vroeger mannelijk waren nu als vrouwelijk worden gezien en andersom. Kortom: we dagen onszelf uit met dit thema.’

Met het thema ‘My Gender, My Pride’ staat de emancipatie van personen die behoren tot de categorieën transgender, non-binair, genderqueer, genderfluïde, gender non-conform, a-gender en intersekse centraal, ongeacht wat hun seksuele geaardheid is. ‘Deze emancipatie is namelijk achtergebleven op de seksuele emancipatie en verdient daarom onze volle aandacht.’

Het thema werd donderdagavond bekendgemaakt door burgemeester David Moolenburgh van Zandvoort voorafgaand aan ‘Pride at the Beach’, dat dit het eerste lustrum viert.

Pride Amsterdam kent na twee jaar weer een botenparade.

(Bron en foto: Pride Amsterdam)

