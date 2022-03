Applaus spelers Cercle Brugge voor homoseksuele materiaalman

on

Een moedige stap van Pepijn Lenoor (27) uit Brugge. Hij is materiaalman bij Cercle Brugge en kwam uit de kast als homo. Moedig omdat in de macho voetbalwereld homoseksualiteit niet lijkt te bestaan.

Pepijn Lenoor werkt inmiddels drie jaar voor de Brugse voetbalclub. Tot twee weken geleden sprak hij niet over zijn geaardheid, tot in de Pro League een campagne tegen homofobie werd gevoerd. Alle aanvoerders droegen een band met de kleuren van de regenboog. Dat was voor Pepijn om de spelersgroep te informeren.

‘Toegegeven: op het moment dat ik het vertelde, had ik wel even stress. Maar het applaus dat ik kreeg uit de kleedkamer, deed me enorm veel deugd. Uiteindelijk blijf ik 100 procent dezelfde persoon’, zegt hij tegen Het Laatste Nieuws.

Pepijn is blij dat hij zichzelf kan zijn. ‘Ik kan geen relaties hebben met vrouwen. Dat klinkt als iets eenvoudig, maar tegelijk is het moeilijk om over te praten. Door het te vertellen, is er een grote druk van mijn schouders gevallen. Ik wil iedereen bedanken die me accepteert zoals ik ben.’

Josh Cavallo

De coming-out van Josh Cavallo, de eerste actieve voetballer die uit de kast kwam in de Australische A-League, gaf hem de moed om ook die stap te zetten. ‘Op dat moment ben ik beginnen nadenken’, zegt Pepijn.

(Bron: Het Laatste Nieuws; foto: Facebook)

