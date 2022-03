Franse homo’s mogen zonder beperkingen bloed doneren

on

Franse homomannen mogen sinds woensdag zonder beperkingen bloed doneren. Tot woensdag mocht dat alleen als ze vier maanden geen seks hadden gehad.

De seksuele geaardheid van de donor wordt niet langer meer bijgehouden.

Er gelden algemene uitsluitingsgronden, zoals sekscontact met verschillende partners of druggebruik.

Op de vragenlijst voor donoren staan vragen over preventief gebruik van medicatie voor of na een risicocontact met een hiv-patiënt. In zo’n geval is bloed doneren pas vier maanden later mogelijk.

In Frankrijk konden mannen die seks hebben met mannen tot 2016 geen bloeddonor worden. Sinds 2016 konden ze wel doneren, maar golden allerlei beperkingen. Die zijn nu geschrapt.

Sinds maart vorig jaar gelden ook in Nederland ruimere regels. Mannen met een vaste partner van hetzelfde geslacht kunnen zich aanmelden als bloeddonor. Bloedbank Sanquin onderzoekt nog of homoseksuele mannen zonder vaste partner ook bloeddonor kunnen worden, met behulp van een aanvullende vragenlijst over hun gedrag. Dat onderzoek moet eind 2022 klaar zijn

In België mogen homo’s alleen bloed geven als ze minstens één jaar geen seks hebben gehad met een andere man.

(Bron: HLN)

