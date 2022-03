Regenboogdebat Deventer vanaf 22:00 uur te horen en te zien

on

Het Regenboogdebat dat de Roze Golf samen met COC Deventer e.o. hield, is vanaf zondagavond 22:00 uur te horen en te zien. Twaalf partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezing in Deventer debatteerden over roze zaken.

Alle deelnemende partijen hebben eerder dit jaar het regenboogstembusakkoord ondertekend; het debat spitste zich toe op de invulling ervan. Er is royale raadsmeerderheid voor het continueren van de subsidie, zodat Deventer een regenbooggemeente kan blijven, ook al mocht de subsidie van het Rijk wegvallen.

Ook is er een raadsmeerderheid voor het invoeren van een genderneutrale aanhef in gemeentelijke correspondentie. Als het aan de partijen ligt, wordt dat het komend jaar geregeld.

Verder voelen veel partijen voor het weer naar Deventer halen van Roze Zaterdag: goed voor de zichtbaarheid, goed voor de stad en het mag wat kosten. Om Deventer ‘op de kaart te zetten’ mag er van GroenLinks geld voor uitgetrokken worden uit de algemene middelen. Het CDA opperde om aan te haken bij bestaande evenementen en een ‘Roze Vrijdag’ te organiseren bij bijvoorbeeld Deventer Op Stelten.

Met besturen van scholen en verzorgingshuizen willen de partijen het gesprek aangaan om aandacht te vragen voor roze leerlingen en roze senioren. Ook met sportclubs en in wijkcentra moeten dergelijke gesprekken gevoerd gaan worden.

De Roze Golf is hier te beluisteren op zondagavond 13 maart tussen 22:00 en 23:00 uur en hier op een later tijdstip.

Luisteren naar de Roze Golf kan ook via Google Podcasts, Stitcher, Spotify, TuneIn en via iTunes.

Kijken kan via het YouTube-kanaal van de Roze Golf.

