Protest in Guatemala tegen wet die LHBTI-rechten inperkt

In Guatemala-Stad hebben zaterdag honderden mensen gedemonstreerd tegen de wet die de rechten voor LHBTI-Plussers inperkt en de straffen op abortus verhoogd.

‘Wij als mensen uit de LHBT-gemeenschap verdienen het, simpelweg om in deze staat te leven, om dezelfde rechten te hebben als andere mensen’, verklaarde Ángel Cabrera, een van de demonstranten tegen persbureau AFP.

De demonstranten liepen van het zuiden van de hoofdstad naar het historische centrum, ‘Je speelt niet met onze rechten’ en ‘Nee tegen de wet van haat’ was te lezen op spandoeken.

De ‘Wet voor de bescherming van leven en gezin’ verbiedt uitdrukkelijk huwelijken tussen mensen van hetzelfde geslacht uitdrukkelijk beperkt de mogelijkheid om les te geven over seksuele diversiteit in het onderwijs.

Verder verhoogt de wet de maximale gevangenisstraf van drie tot tien jaar voor ‘de vrouw die haar abortus veroorzaakt of instemt met een andere persoon die de abortus veroorzaakt’.

Leden van de oppositie zeggen dat de wet niet alleen ongrondwettelijk is, maar ook vrouwen voor spontane abortussen kan criminaliseren en het risico op haatmisdrijven op basis van seksuele geaardheid kan vergroten.

De wet werd op internationale vrouwendag, 8 maart aangenomen door het parlement en een dag later door president Alejandro Giammattei bekrachtigd, maar donderdag vroeg hij het parlement de wet op te schorten, omdat deze in strijd is met de grondwet en internationale verdragen die door het land zijn ondertekend.

(Bron: El Universal; foto: Facebook)

