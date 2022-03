Burgemeester Oldebroek gaat gesprek ‘in volle breedte aan’

on

Het standpunt van het Christelijk Verbond Oldebroek, CVO, om geen regenboogvlag te willen hijsen, staat niet model voor de plaatselijke politiek, zegt burgemeester Tanja Haseloop-Amsing in De Stentor.

In september 2021 koor de gemeenteraad van Oldebroek vóór het hijsen van de regenboogvlag op coming-out-dag en vóór het maken van een beleidsplan voor de acceptatie van LHBTI-Plussers. Het CVO, een afsplitsing van de SGP, heeft uitdrukkelijk in het verkiezingsprogramma staan tegen het hijsen van de regenboogvlag te zijn.

‘We vinden de regenboog een teken van Gods belofte aan de aarde,

wat niet ingezet moet worden voor een selectieve diversiteitscampagne vanuit de gemeente.’

‘Die partijen hebben allemaal gezegd: ‘Natuurlijk doen we dit, we willen dat iedereen zich veilig voelt en dat moeten we met die vlag uitdragen”’, aldus de burgemeester.

Ze reageert in een artikel van De Stentor, waarin twee jongeren aangeven zich niet veilig te voelen in hun dorp vanwege hun geaardheid en daarom voornemens zijn om weg te gaan uit Oldebroek.

De burgemeester noemt dat ‘enorm pijnlijk’ en ‘erg verdrietig’. ‘Iedereen moet zich veilig voelen. Alles wat mensen kwetst, doet mij ook zeer.’

Ze vraagt om geduld. ‘Je kunt cultuur niet in een half jaartje veranderen. In september koos de raad voor het plan van aanpak en het hijsen van de vlag. Dan moet je het gesprek in de volle breedte aangaan en dat doen we. Maar zoiets kan niet binnen een paar maanden helemaal anders zijn.’

In februari hing de Amsterdamse PvdA-politicus Geert Noordzij een aantal regenboogvlaggen op in Oldebroek. Hij deed dat in reactie op het verkiezingsprogramma van het CVO.

Ook D66 Tweede Kamerlid Lisa van Ginneken kwam naar de gemeente Oldebroek. Ze was in Wezep met een regenboogvlag. Zij is de eerste transpersoon in de Tweede kamer en vond het onderwerp zo belangrijk dat ze van haar woonplaats Amsterdam naar Wezep kwam.

(Bron: De Stentor; foto: Wouter Booij)

