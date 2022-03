LHBT-activist: ze zullen ons vinden en ze zullen ons vermoorden

on

In het centrum van Lviv, in het westen van Oekraïne, is een opvangcentrum waar dertien homoseksuele mannen worden opgevangen, die zijn gevlucht uit verschillende steden in het land, nadat Russische troepen op 24 februari waren binnengevallen.

‘Alle officiële opvangcentra worden beheerd door de gemeente en nemen alleen vrouwen, kinderen en ouderen op. Voor homo’s en vooral transgenders is het moeilijk’, zegt Tymur Levchuk, directeur van Fulcrum UA, een van de weinige LGTB-ngo’s in Oekraïne, tegen het Spaanse persbureau Efe.

Alle mannen ouder dan 18 jaar zijn geroepen om naar de frontlinie te gaan, wat ‘een groot probleem’ is voor degenen die niet ‘weten hoe te vechten’ of niet ten strijde willen trekken, voegt Anton Levdik, senior-directeur van Fulcrum van programmabeheer, voegt toe.

Zwarte lijst

Voordat Rusland Oekraïne binnentrok stuurden de Verenigde Staten een brief naar de Verenigde Naties waarin ze waarschuwden dat Russische troepen een dodenlijst van Oekraïense burgers hadden opgesteld. Moskou bestempelde de beschuldigingen als een ‘hoax’.

Mogelijke doelwitten waren mensen die zich verzetten tegen de Russische regering, waaronder dissidenten uit Rusland en Wit-Rusland die in Oekraïne wonen, journalisten, anticorruptieactivisten, leden van etnische en religieuze minderheden en de LHBTI-Plus-gemeenschap.

‘Als het Poetin-regime naar Oekraïne komt, zullen er geen LHBTI-organisaties bestaan ​​en geen LHBTI-rechten. Het is slechts een kwestie van tijd. De meest bekende activisten, ze zullen ons vinden en ze zullen ons vermoorden’, aldus Anton Levdik.

Yura Dvizhon, mede-oprichter van Ukraine Pride, vertelt tegen Efe dat hij ‘zeker’ is dat zijn naam op de lijst staat, aangezien hij een van de bekendste activisten in Oekraïne is.

Maar hij zegt niet bang te zijn: ‘Sinds het begin van deze oorlog zijn er verschillende niveaus van mijn angst. Vandaag ben ik bijvoorbeeld niet bang voor Rusland en ben ik klaar om zoveel mogelijk te vechten.’

Volgens Dvizhon is er in Oekraïne in de afgelopen vijf jaar veel veranderd en is het land een toevluchtsoord geworden voor homoseksuelen en transgenders uit voormalige Sovjet-landen, zoals Belarus.

Ondersteuning

Levchuk en zijn organisatie Fulcrum werken aan het werven van fondsen voor een tweede opvangcentrum.

Sommige donaties gaan naar het Oekraïense leger dat een LHBTI groep heeft die de natie aan de frontlinie verdedigt.

‘Natuurlijk hebben we ondersteuning nodig, meer capaciteit voor meer opvangcentra om basisvoedsel te verstrekken, maar dit is een tijdelijke actie die ons op de lange termijn niet kan helpen. We hebben internationale steun nodig (…) en in de eerste plaats voor het leger’, zegt hij.

Levdik zegt dat de internationale gemeenschap moet begrijpen dat het tijd is om te handelen.

‘We moeten Poetin stoppen. Als ze nu niet met iets beginnen, weet ik niet wat er gaat gebeuren’, zegt hij.

(Bron: EFE; foto: Fulcrum UA)

